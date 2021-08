Precipita col parapendio, è grave

CAPANNORI. Si lancia col parapendio e precipita rovinosamente. L’incidente è avvenuto attorno alle 14 di oggi. Un uomo, di cui al momento non sono note le generalità, è caduto con il paracadute in un campo poco lontano dalla strada, in via del Parco a Marlia.

La chiamata alla Centrale 118 è delle 14.10. Il ragazzo, comunque sempre cosciente, ha riportato politrauma, in particolare agli arti inferiori, e con Pegaso è stato trasportato in codice rosso a Cisanello.

sul posto l’automedica di Lucca e l’ambulanza della Misericordia di Marlia.