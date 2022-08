Mozzoni: “Un servizio che va incontro alle esigenze delle famiglie”

PRE-SCUOLA PER I BAMBINI DELLE PRIMARIE DEL COMUNE LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 31 AGOSTO

SERAVEZZA – L’assessorato alla pubblica istruzione ripropone, per il prossimo anno scolastico, il pre-scuola per i bambini delle primarie del territorio.

Si tratta di un servizio particolarmente importante per quelle famiglie in cui i genitori lavorano e gli orari di ingresso della scuola sono incompatibili con quelli dell’occupazione lavorativa. In questo modo, i bambini potranno essere accompagnati a scuola sino a un’ora prima dell’inizio delle lezioni, contando su un servizio di accoglienza e vigilanza, svolto da personale qualificato, attivo sino al suono della campanella di ingresso.

Gli interessati possono fare domanda entro il prossimo 31 agosto, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune (www.comune.seravezza.lucca.it ), quindi presentandolo all’Ufficio Protocollo in via Fratelli Rosselli n. 70 a Querceta, oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo.seravezza@ postacert.toscana.it.

Il pre-scuola ha un costo annuale di 40 euro per la copertura assicurativa dei bambini che dovrà essere versato solo una volta ricevuta dall’ufficio scuola del Comune la conferma di accettazione della domanda. Da quel momento, le famiglie avranno quindici giorni di tempo per effettuare il versamento e inviare copia della ricevuta all’indirizzo email ufficioscuola@comune. seravezza.lucca.it.

I plessi interessati sono “Ermenegildo Frediani” di Seravezza, “Italo Calvino” di Ripa, “Don Lorenzo Milani” di Marzocchino e “Gianni Rodari” di Frasso.

“Si tratta di un servizio molto importante – spiega l’assessore alla scuola Valentina Mozzoni – in quanto va a intercettare le esigenze di molte famiglie che si trovano in difficoltà nell’organizzazione delle proprie giornate. In questo modo, i genitori potranno accompagnare personalmente i bambini a scuola anche fino a un’ora prima dell’inizio delle lezioni, lasciandoli in custodia a personale selezionato e competente che seguirà i piccoli sino al suono della campanella. L’obiettivo è di andare incontro alle esigenze dei cittadini, offrendo una valida e sicura opportunità proprio tra le mura scolastiche”.

Per ulteriori informazioni: tel. 0584 757728 o 0584 757756 oppure tramite email all’indirizzo ufficioscuola@comune. seravezza.lucca.it.