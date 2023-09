Pre scuola e trasporto scolastico, si riaprono le domande

Lunedì 11 settembre, dalle 8, saranno riaperte le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico e di pre scuola, quest’ultimo attivato alle primarie Barsottini, Pascoli, Forli, Ricci, Bibolotti, Mancini e Mutti e che consiste nell’accoglienza e intrattenimento degli alunni dalle 7,45 alle 8,25, prima che inizino le lezioni.

“Per i genitori con orari di lavoro che non coincidono con quello di entrata dei figli a scuola, il servizio di accoglienza è fondamentale – sottolinea Francesca Bresciani, vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione – il pre scuola è stato introdotto con l’amministrazione Giovannetti e ora non vogliamo solo mantenerlo ma, nei termini di disponibilità dei dirigenti scolastici interessati, con i quali mi confronterò presto, renderlo ancora più efficace per le famiglie”.

Le domande dovranno essere presentate online, tramite la piattaforma Sosi@Home accessibile con Spid dal Portale del Cittadino, sul sito del Comune: per il pre scuola, potranno essere accolte solo nei limiti dei posti ancora disponibili dopo la graduatoria del 31 agosto; per il trasporto scolastico, invece, dovranno rispettare i bacini di utenza, i percorsi e gli orari già strutturati e approvati per le iscrizioni chiuse il 31 agosto.

Il servizio di pre scuola sarà attivo da lunedì 18 settembre, per le domande presentate entro il 31 agosto; per le istanze successive, l’accettazione e la data di decorrenza sarà comunicata dall’ufficio Pubblica Istruzione del Comune.