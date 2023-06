L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio in collaborazione con l’Isi Garfagnana potenzia l’info point di piazza Umberto I.

Dopo l’inizio del progetto lo scorso anno, ecco che quest’anno la proficua collaborazione con la scuola superiore di Castelnuovo ha portato ad avere quasi 20 studenti disponibili per mantenere aperta la vecchia edicola della centralissima piazza Umberto.

Dal 12 giugno fino al 30 agosto, tutti i giorni, eccetto la domenica, la piccola saracinesca si alzerà dalle 9,30 alle 12,30 per fornire informazioni ai turisti sia sugli eventi organizzati dall’associazione sia in generale su tutto ciò che accade in Garfagnana. I ragazzi avranno a disposizioni i depliant turistici e quelli degli eventi estivi forniti dalla Pro Loco e dal centro Iat.