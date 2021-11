Potenziata a Stazzema la raccolta differenziata

Potenziata a Stazzema la raccolta differenziata

Il Sindaco Verona ed il consigliere delegato Tovani: “Produrre meno rifiuti per dare il nostro contributo all’ambiente”

Il Porta a porta arriva a Pontestazzemese. Assemblea il 9 novembre presso il Municipio

Il 15 novembre il servizio di raccolta differenziata arriverà anche a Pontestazzemese, loc. Fontaneto, Iacco, Risvolta. Il Porta a Porta nelle località di Fontaneto, La Risvolta e nel tratto di strada provinciale dal bivio di Iacco alla Via Montegrappa compresa si aggiunge alle località già raggiunte. Bidoncini, sacchi e calendari di riferimento, necessari per fare la Raccolta Differenziata, potranno essere ritirati dai cittadini, muniti di Tessera Sanitaria, presso la Sala del Consiglio del Comune di Stazzema, martedì 9 Novembre 2021, in occasione della riunione informativa che si terrà alle ore 17:00. Per mettere a regime sin dall’inizio il servizio l’amministrazione di Stazzema con l’assistenza tecnica di Ersu predisporrà una serie di assemblee pubbliche destinate ad incontrare i cittadini e a spiegare la valenza e l’importanza di questo nuova procedura di buone pratiche ambientali.

“Il Comune di Stazzema prosegue nel percorso virtuoso di miglioramento del servizio di raccolta”, commentano il Sindaco Maurizio Verona e il consigliere delegato all’Ambiente Alessio Tovani, “che vuole mirare non solo alla tutela dell’Ambiente attraverso la differenziazione dei rifiuti, ma anche un progetto di riduzione del rifiuti che potrà avere un beneficio per i cittadini in termini economici. Quindi, puntiamo ad un duplice obiettivo che può dare benefici di lungo termine in termini ambientali e non comporterà un impegno gravoso alle famiglie che vedranno scendere le spese per il servizio, cambiando in senso migliorativo le proprie abitudini. Incontreremo i cittadini che avranno un ruolo da protagonisti di questo cambiamento che allinea Stazzema agli altri Comuni della Versilia”.

Stazzema, 6 novembre 2021

INCONTRO CON LA POPOLAZIONE DELLE LOCALITA’ INTERESSATE

MARTEDI’ 9 NOVEMBRE ORE 17.00

SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO IL MUNICIPIO