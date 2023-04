POTENZIAMENTO DELL’ORARIO SERALE-NOTTURNO PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI ALTOPASCIO

Obiettivo a breve termine: indire un concorso per assumere due agenti in più

Altopascio, 29 aprile 2023 – Potenziamento della presenza sul territorio e intensificazione dei servizi: queste le linee-guida del progetto Altopascio 2023, un paese da vivere, che prevede, come ogni anno, l’estensione dell’orario della Polizia Municipale per coprire maggiormente le fasce serali notturne, soprattutto in previsione della stagione estiva con molti eventi. Il progetto è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta D’Ambrosio e ha come obiettivo la volontà di aumentare la percezione di sicurezza e vivibilità sul territorio comunale garantendo una presenza più capillare degli agenti.

“Ci avviciniamo sempre più alla bella stagione, che sarà attraversata da molti eventi e molte occasioni per stare insieme e divertirsi insieme – commenta il sindaco, Sara D’Ambrosio -, per questo motivo torniamo anche quest’anno con questo progetto volto proprio ad assicurare una presenza ancora più capillare degli agenti della Municipale sul nostro territorio, soprattutto in vista di iniziative e appuntamenti serali. Ci saranno più agenti in servizio nelle ore notturne, così da garantire sicurezza ai cittadini, intervenire in caso di necessità, prevenire problemi o situazioni spiacevoli. Come ho sempre detto: la sicurezza è un diritto, per tutti. In questo senso la collaborazione tra forze dell’ordine e gli interventi coordinati della Polizia Municipale, che ringrazio, sono importanti e necessari. Accanto a questo crediamo molto come amministrazione comunale nella vivibilità dei nostri territori: spazi pubblici vissuti e frequentati da tante persone sono luoghi sicuri di per sé, deterrente naturale ai malintenzionati. Per questo investiamo molte risorse nella riqualificazione-rigenerazione e nel decoro cittadino di centro e frazioni, per dare alla comunità spazi curati e accessibili, dove sia possibile stare insieme”.

Sempre sul fronte Polizia Municipale, l’amministrazione comunale vuole accrescere anche l’organico. “Già nei mesi scorsi – aggiunge l’assessore al personale, Daniel Toci – abbiamo iniziato un percorso di potenziamento della struttura della Polizia Municipale di Altopascio, con nuovi ingressi. Vogliamo continuare su questo percorso con l’inserimento di due nuove figure e lo faremo tramite concorso come Comune di Altopascio: presto daremo tutte le informazioni, l’obiettivo del concorso sarà assumere subito due nuove figure e poter disporre di una graduatoria per espandere ancora la struttura”.

IL PROGETTO. Con il progetto saranno istituiti turni serali/notturni a potenziamento dell’attività di controllo da parte del Corpo di Polizia Municipale. Saranno inoltre predisposti turni settimanali a partire dal mese di luglio fino alla fine dell’anno a seconda delle specifiche esigenze. Specialmente in concomitanza con gli eventi che saranno organizzati, saranno istituiti turni serali/notturni appositi, finalizzati alla sicurezza urbana e alla prevenzione/controllo delle violazioni al codice della strada.