Potature terminate, riapre al transito viale Apua

E’ stato riaperto al transito nel primo pomeriggio di giovedì, con oltre ventiquattr’ore di anticipo rispetto alla tabella di marcia, il tratto di viale Apua fra le vie Unità d’Italia e Primo Maggio che dallo scorso 31 ottobre, dopo la violenta ondata di maltempo che aveva interessato anche il territorio di Pietrasanta, era stato chiuso per completare le operazioni di prima messa in sicurezza e, successivamente, per un intervento di potatura intensiva che ha interessato 210 alberi su entrambi i lati della carreggiata.

Inoltre, nella parte più a monte del viale, fra via Primo Maggio e la Statale Aurelia, sono state rimosse le ciocche (una decina) che erano rimaste interrate da precedenti abbattimenti e messe in sicurezza le cavità, in attesa del momento più idoneo per la piantumazione di nuove piante. Anche in questo tratto, che dal punto di vista della sicurezza si presenta sulla carta meno critico di quello fra via Unità d’Italia e via Primo Maggio (al quale è stata data, per questo, la massima priorità) dovrà essere eseguito un intervento di potatura massiva similare ma, salvo imprevisti, non prima del nuovo anno.

A breve, inoltre, è atteso l’esito degli esami tomografici eseguiti, nei giorni scorsi, da un agronomo esterno incaricato dal Comune che, dopo la valutazione “speditiva” su 208 piante del viale, per 34 di esse, tutte lato Massa, aveva prescritto approfondimenti per giungere a una corretta stima dell’effettivo livello di rischio. Anche su queste alberature si è comunque intervenuti con la potatura, per scongiurare l’effetto-vela che avrebbe potuto favorire dei cedimenti.

Dall’amministrazione comunale un ringraziamento alle ditte incaricate che hanno lavorato con professionalità e massimo dispiegamento di mezzi e personale, per sollevare prima possibile la comunità cittadina da una situazione di disagio; un doveroso tributo di gratitudine anche alle associazioni di protezione civile che hanno presidiato i punti di chiusura del viale per consentire agli operatori di lavorare in maggiore serenità, dare informazioni e agevolare gli utenti della strada nella scelta di una viabilità alternativa.