Posticipate al 31 marzo le iscrizioni ai concorsi internazionali di lungometraggi e cortometraggi

I film selezionati per il concorso lungometraggi saranno 12 e competeranno per l’assegnazione di quattro premi: il Miglior lungometraggio (3000 euro), assegnato da una giuria composta da nomi di spicco nel panorama cinematografico, Miglior lungometraggio – giuria studentesca, conferito da una giuria di studenti universitari, Miglior lungometraggio – giuria popolare (premio del pubblico) e e il Premio Marcello Petriozziello. I film possono essere iscritti entro il 31 marzo 2022 sui portali Filmfreeway e Festhome; non ci sono confini di genere o argomento, gli unici requisiti per i lavori presentati saranno una durata minima di 60 minuti e l’essere stati distribuiti non prima del 2021. Le pellicole dovranno inoltre essere anteprime nazionali e dunque non aver mai partecipato a festival in Italia, aver figurato su piattaforme online aperte al pubblico o essere stati in alcun modo proiettati o distribuiti in Italia. Le pellicole selezionate saranno annunciate (sul sito e sulle pagine social della manifestazione) entro il 18 aprile 2022 (per informazioni: featurecompetition@ luccafilmfestival.it ). Il bando completo è disponibile sul sito del Festival