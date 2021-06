Posti in rapido esaurimento per gli eventi di MemoFest 2021, in programma sabato 26 e domenica 27 giugno a Palazzo Mediceo di Seravezza. Alcuni, anzi, registrano già il tutto esaurito, come l’incontro con Giovanni Impastato e il recital di Stefano Sabelli, rispettivamente sabato pomeriggio e domenica sera. «La risposta del pubblico è stata davvero eccellente», dice la direttrice artistica Alessandra Evangelisti «confermando di aver apprezzato il palinsesto di quest’anno sia a livello di temi che di ospiti. Un affetto che ci onora e che ci impegna a fare sempre meglio. Raccomandiamo agli interessati di affrettarsi a prenotare per gli altri eventi, perché per alcuni di essi i posti a disposizione sono ormai davvero pochi. È il caso della conferenza del dottor Fabio Celi, psicologo e stimato docente universitario che sabato alle 19:30 ci parlerà di come possiamo provare a star meglio rielaborando i nostri ricordi e raccontandoci in modo nuovo la nostra vita, e dello spettacolo “L’Amaca di domani” di e con Michele Serra, in programma anch’esso sabato con inizio alle 21:30».

C’è intanto un importante cambio di programma per la giornata di domenica. L’avvocata e attivista per i diritti civili Cathy La Torre ha infatti comunicato agli organizzatori di non poter presenziare al festival per il sopraggiungere di insormontabili impedimenti di carattere personale. Non parteciperà quindi all’atteso dialogo-dibattito con Maura Latini, amministratrice delegata di Coop Italia, sui diritti delle lavoratrici e sulle politiche di genere in Italia e in Europa. Dibattito che si terrà comunque (ore 19:30 come da programma) con la partecipazione di un’ospite autorevole e di riconosciuta competenza quale la professoressa Azzurra Rinaldi, docente universitaria, economista, ricercatrice e direttrice della School of Gender Economics dell’Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza. Confermati gli altri appuntamenti della domenica: il dialogo e la sessione di yoga con Silvia Tagliagambe di Quieta.mente (ore 9:30), l’incontro con Maura Gancitano e Andrea Colamedici (I Tlon) su memoria e filosofia e la loro riflessione con Emanuele Giannelli sull’installazione “Mr. Arbitrium” che l’artista espone nel giardino di Palazzo Mediceo (ore 18:30), il recital “Le vie del Buddha” di Stefano Sabelli alle 21:30 già sold out.

Tutti gli eventi di MemoFest 2021 sono ad ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria da effettuare esclusivamente via posta elettronica scrivendo a: info@memofest.it. Sul sito web del festival – www.memofest.it – ogni ulteriore informazione e tutti gli aggiornamenti sul programma.

MemoFest, il primo Festival della Memoria in Italia, è organizzato dall’Associazione culturale “Il Giardino delle Parole” in collaborazione con il Comune di Seravezza e la Fondazione Terre Medicee e con il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, The Lands of Giacomo Puccini e Unicoop Tirreno.