Poste Italiane risponde al sindaco DI SERAVEZZA sull’orario dell’ufficio postale del capoluogo e sui guasti del Postamat

Poste Italiane risponde al sindaco DI SERAVEZZA sull’orario dell’ufficio postale del capoluogo e sui guasti del Postamat

Il direttore della filiale di Lucca di Poste Italiane ha risposto ai solleciti del sindaco Riccardo Tarabella sul ripristino dell’orario pre-Covid dell’ufficio postale del capoluogo e sui ripetuti guasti del Postamat. “L’ufficio postale è attualmente aperto al pubblico nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,45 ed il sabato dalle 8,20 alle 12,45”, scrive la dirigente di Poste Italiane nella sua risposta.

“Ad oggi, dato l’aggravarsi della situazione epidemiologica nazionale, non è stato possibile dare seguito alla Sua richiesta di ampliamento offerta dal predetto Ufficio Postale.

Ad ogni modo, l’azienda, a seguito della Sua segnalazione, proseguirà con un costante monitoraggio al fine di valutare le necessarie azioni da adottare e garantire interventi immediati su eventuali malfunzionamenti che si dovessero presentare su ATM, strumento alternativo all’ufficio postale.

Infine, a tal proposito, riteniamo utile ricordare che Poste Italiane mette a disposizione dei clienti anche altri numerosi strumenti alternativi, quali ad esempio la carta Postamat, Carte Libretto e Carte Postepay utilizzabili presso tutti gli ATM del territorio anche per il ritiro delle pensioni, oltre i canali online e le App attraverso le quali è possibile pagare, inviare denaro, effettuare ricariche telefoniche e molto altro ancora”.

«Comprendo le difficoltà operative dell’azienda nel gestire l’erogazione dei servizi in questa delicata fase di emergenza e ringrazio della cortesia usataci dalla dirigente della filiale di Lucca», commenta il sindaco. «Non credo però che i cittadini del capoluogo e della montagna seravezzina possano ritenersi soddisfatti della risposta. Non ci viene data purtroppo un’indicazione temporale circa il ripristino del normale orario di apertura dell’ufficio ed anche riguardo al Postamat si parla di “eventuali malfunzionamenti” quando gli utenti riferiscono invece di guasti certi e continui.

Insisterò con le Poste per rappresentare l’esigenza di garantire un servizio più ampio ai residenti del capoluogo e della montagna, una parte di popolazione magari non così consistente in termini numerici ma penalizzata dal fatto di risiedere su un territorio piuttosto vasto, servito solo dall’ufficio postale di Seravezza. Invito i cittadini a tenerci informati continuando a segnalarci disservizi e difficoltà».