Poste Italiane, il logo PT diventa marchio storico di interesse nazionale

L’inconfondibile logo PT – blu su sfondo giallo – che campeggia sugli uffici postali di tutta Italia ha ottenuto il riconoscimento di “marchio storico di interesse nazionale”. Ne ha dato notizia il TGPoste nell’edizione di oggi, nell’ambito di un servizio dedicato alle iniziative dell’azienda giunta al suo 160° anniversario.

L’iscrizione nel registro ad hoc istituito dal Mise per tutelare e valorizzare il “made in Italy” testimonia l’importanza di un simbolo che ha contribuito a rendere riconoscibile il servizio postale su tutto il territorio, e proprio con l’intento di celebrare il suo legame con la vita e le trasformazioni del Paese, Poste Italiane ha rievocato luoghi e percorsi del logo nello lo spazio espositivo “Poste Storie”, allestito all’interno dell’ufficio postale di piazza San Silvestro. Una mostra che ripercorre l’attività e i valori dell’azienda attraverso oggetti storici, filmati, video immersivi, realtà aumentata e opere d’arte realizzate per l’occasione. L’esposizione che è possibile visitare gratuitamente è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12.