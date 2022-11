Poste Italiane comunica che oggi 22 novembre 2022 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari

Poste Italiane comunica che oggi 22 novembre 2022 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” – serie Turistica: Riccione, Candelo, Siracusa, Venafro, al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentocinquantamiladodici esemplari per ciascun francobollo.

Fogli da ventotto esemplari

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura di Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Riccione; Simone Emma per il francobollo dedicato a Candelo; Maria Carmela Perrini per il francobollo dedicato a Siracusa; Giustina Milite per il francobollo dedicato a Venafro.

Ciascuna vignetta raffigura una veduta della località rappresentata e precisamente:

Riccione

La spiaggia di Riccione con la cittadina romagnola sullo sfondo.

Candelo

Panoramica dall’alto del Ricetto di Candelo, borgo medievale fortificato, con le Alpi biellesi sullo sfondo.

Siracusa

Uno scorcio del Castello Maniace che si affaccia imperioso sul Mar Ionio.

Venafro

Un panorama di Venafro, con i campanili delle chiese di Cristo e della Santissima Annunziata, il Castello Pandone e, in primo piano, un particolare del Parco Regionale Storico dell’Olivo di Venafro.

Completano i francobolli le rispettive legende “RICCIONE”, “CANDELO”, “SIRACUSA” e “VENAFRO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Gli annulli primo giorno di emissione sono disponibili presso l’ufficio postale di Riccione (RN); di Candelo (BI); Siracusa 2 e Venafro (IS).

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione sono state realizzate quattro cartelle filateliche in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€ per ciascuna cartella.