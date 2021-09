Poste Italiane al primo posto in Europa tra le aziende di servizi

Poste Italiane sul gradino più alto del podio nella speciale classifica internazionale 2021 “All-Europe Executive Team”, di Institutional Investor.

Il riconoscimento del primo posto in Europa tra le aziende di servizi è stato il risultato del giudizio di 2000 tra analisti e investitori che si occupano della speciale graduatoria di Institutional Investor, prestigiosa pubblicazione di Wall Street.

I dettagli sull’importante riconoscimento a livello europeo per Poste Italiane e il lavoro del suo ad Matteo Del Fante.

Poste Italiane migliore società in Europa: la classifica Institutional Investor

Poste Italiane ha confermato l’apprezzamento del mondo della finanza con la conquista del titolo di “migliore società per lavoro svolto dal suo Amministratore Delegato Matteo Del Fante, per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali, e per gli aspetti ESG (ambiente, governo societario, governance)”, secondo la classifica di Institutional Investor e come si legge nella nota ufficiale dell’azienda italiana.

Nello specifico, il primo posto è stato guadagnato grazie ai risultati positivi valutati dagli esperti negli ambiti: management, relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali, grado di avanzamento sulle tematiche ESG.

A distanza di 5 anni dal debutto in Borsa, il riconoscimento come prima società europea in classifica si traduce in un fortificato apprezzamento del Gruppo Poste Italiane nel mondo finanziario globale, ha sottolineato la nota.

La graduatoria di Institutional Investor, una pubblicazione di Wall Street esistente da 53 anni ha riconosciuto soltanto 11 aziende europee, in Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Svizzera oltre che in Italia, ai primi posti in quattro delle sei categorie prese in esame.

Poste Italiane, guidata dall’ad Del Fante, ha lanciato un segnale di solidità agli investitori con questo primo posto in Europa come società di servizi.