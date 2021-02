Positivo l’incontro fra l’amministrazione comunale di Pescia e i partiti di centrodestra dopo i malintesi per la commemorazione delle foibe

E’ stato positivo e costruttivo l’incontro che si è svolto nei giorni scorsi fra l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco facente funzioni Guja Guidi e tre esponenti del centrodestra pesciatino.

Questo contatto si era reso necessario dopo alcune incomprensioni che si erano verificate tra le parti nel “Giorno del Ricordo”, lo scorso 10 febbraio, istituita per legge dal 2004, in onore delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata .

Giornata che è sempre stata ricordata da questa amministrazione alla quale, a parte le restrizioni dell’ultimo periodo, sono stati sempre invitati associazioni, sindacati, forze politiche, scuole, con l’obbiettivo di renderla sempre più condivisa da parte di tutti.

“Dopo il chiarimento, che personalmente ritenevo necessario e giusto, abbiamo concordato per il futuro come comportarci in casi analoghi- dice Guja Guidi-.Il malinteso è chiuso e le prossime volte adotteremo un modus operandi più chiaro e univoco nel rispetto dei rispettivi ruoli politici”.