Nella giornata di giovedì ho sviluppato una fastidiosa febbre. Ieri mi è stato fatto un tampone, che è risultato positivo al COVID-19.

Adesso sono sottoposta alla misura della quarantena, insieme alla mia famiglia.

Questo non mi ferma. La macchina dell’Amministrazione va avanti, i servizi sono garantiti. Non vi nego che vorrei essere fuori a “lottare” in prima linea, ma resto operativa anche dalle stanze della mia abitazione.

Vi do una raccomandazione. State accorti. Questo virus è scorretto e subdolo. Seguite alla lettera i consigli che ci sono stati dati. E soprattutto STATE A CASA. In questo momento, per voi, è il posto più sicuro che esista.

FONTE PAGINA FACEBOOK