“Porte aperte” ai nidi di Pietrasanta

Il nido come luogo di crescita emotiva e sociale. Di ascolto, per il benessere dei bambini e delle loro famiglie. Di passaggio, tra la casa e il mondo esterno, per costruire nuovi legami. I nidi di Pietrasanta “si presentano” alla comunità, lunedì 17 e martedì 18 aprile, con due momenti organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con le cooperative sociali Compass e Crea per offrire ai genitori l’opportunità di visitare le strutture e conoscere i servizi erogati.

Il “Bambi” a Marina di Pietrasanta e “Il Castello” di Vallecchia (12-36 mesi) accoglieranno le famiglie il 17 aprile dalle 17 alle 19; per “L’Aquilone” di Strettoia (12-36 mesi) e lo “Scubidù” a Città Giardino (sezione lattanti 0-36 mesi) appuntamento il giorno successivo (martedì 18) con stesso orario.

Per informazioni 0584 795387 oppure ufficioscuola@comune. pietrasanta.lu.it.

Si ricorda che le domande di iscrizione per l’anno educativo 2023-24 dovranno essere inviate entro il 24 aprile, attraverso la piattaforma Sosi@home sul portale del Cittadino, accessibile dalla home page del sito del Comune.

