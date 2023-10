Porta Elisa si illumina di azzurro

Porta Elisa si illumina di azzurro: l’8 ottobre è

la Giornata internazionale della dislessia

Il Comune di Lucca aderisce alla campagna internazionale “Unidos por la Dislexia” che si terrà l’8 ottobre, in occasione della Giornata internazionale della dislessia.

Su richiesta dell’Organización internacional dislexia y familia (Disfam), porta Elisa sarà illuminata di azzurro a partire da questa sera (6 ottobre) fino a domenica sera, in concomitanza con molti edifici pubblici sparsi in tutto il mondo.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio dell’Associazione italiana dislessia, è coordinata dall’Osservatorio internazionale della dislessia e dei disturbi specifici dell’apprendimento (Oidea) e mira a far conoscere meglio questa neurodiversità, che interessa circa il 10% della popolazione mondiale. La dislessia infatti non è una malattia e non è visibile esteriormente: caratterizza coloro che hanno un diverso modo di processare le informazioni e hanno quindi una percezione emotiva, sensoriale e cognitiva con l’ambiente differente rispetto agli altri. In particolare questo disturbo interessa la lettura, che risulta scorretta, imprecisa, molto lenta e di difficile comprensione. Tuttavia, anche se permanenti, questi ostacoli possono essere superati grazie a determinati approcci e metodologie.