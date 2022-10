Porta Elisa si colora di verde per le Giornate della sindrome rara

Porta Elisa si colora di verde per le Giornate della sindrome rara

Pans Pandas il 9 ottobre e della salute mentale il 10 ottobre

Da questa sera (7 ottobre) e fino a martedì 11 ottobre, Porta Elisa sarà illuminata di Verde.

Il Comune di Lucca ha infatti aderito a due diverse iniziative di sensibilizzazione. Il 9 ottobre è la Giornata mondiale della sindrome rara Pans Pandas, e l’amministrazione comunale ha voluto rispondere alla richiesta dei genitori riuniti in un’associazione di volontariato, per rendere questa malattia più visibile e riconosciuta, in modo che sia possibile effettuare una diagnosi precoce ed un corretto trattamento terapeutico. Si tratta infatti di patologie post-infettive ad esordio improvviso, provocate da agenti patogeni come virus e batteri, che generano nei bambini sintomi neuropsichiatrici di vario genere e gravità: ossessioni, compulsioni, tic vocali o motori, cambiamenti di personalità, che spesso non vengono riconosciuti o vengono attribuiti allo sviluppo della personalità, a fasi ribelli, a maleducazione o all’esagerazione delle emozioni. Il tutto, come testimoniano i genitori, con risvolti drammatici e devastanti. Ecco dunque che la corretta informazione risulta essenziale, anche perché, come evidenziano i dati epidemiologici internazionali, questa sindrome sembrerebbe in continuo aumento.

Il giorno successivo, il 10 ottobre, è invece dedicato alla salute mentale e in questo caso l’amministrazione ha inteso dare risposta al Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, a cui aderiscono 53 associazioni di familiari e utenti. L’iniziativa intende sensibilizzare la popolazione sui problemi inerenti il disagio mentale, che è in continuo aumento tra tutte le fasce della popolazione, e vuole favorire la promozione del benessere psicofisico, bene prezioso per tutti. “La pandemia del Covid 19 – scrive il Coordinamento Toscano delle Associazioni – ha ulteriormente aumentato il numero di persone che soffrono di disturbi mentali, in particolare ansia, depressione e stress. Gli effetti sulla salute mentale sono stati devastanti sia per il dolore dovuto alla perdita di familiari, sia per gli impatti economici a causa della perdita di lavoro e anche per il distanziamento fisico che ha portato purtroppo, troppo spesso, all’isolamento sociale. La giornata è stata istituita nel 1992 e l’edizione di quest’anno ha il seguente slogan: “rendere la salute mentale e il benessere per tutti una priorità globale”.