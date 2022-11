Porta Elisa si colora di blu per la Giornata Mondiale del Diabete

Il 14 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del diabete- GMD, istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica su questa malattia, sulle sue complicanze e sulla sua prevenzione.

Anche il Comune di Lucca, su sollecitazione dell’Associazione Lucchese Diabetici e di Leo Club Lucca, intende apportare il proprio contributo a questa campagna di sensibilizzazione nei confronti di una malattia che, in base ai dati ISTAT, nel 2020 colpiva in Italia oltre 3,5 milioni di persone. Per questo Porta Elisa sarà illuminata di colore blu, simbolo mondiale del diabete, a partire da domani, venerdì 11 novembre, e fino a lunedì 14 novembre.

