PORCINI ALLE FOGLIE DI CASTAGNO

PORCINI ALLE FOGLIE DI CASTAGNO

pulite i funghi senza lavarli, togliete i gambi che userete per un’altra preparazione, ungete bene una teglia con olio o con burro, foderatela di foglie di castagno dopo averle bagnate per bene in brodo vegetale.

Mettete le cappelle dei gunghi spolverate di sale e di pepe e con alcuni fiocchetti di burro, poi ricoprite il tutto con foglie di castagno ben inzuppate d i brodo vegetale.

Infornate a 130° per 20 minuti circa, i porcini dovranno essere cotti ma sodi, quando siete giunti quasi a cottura togliete le foglie in superficie, spolverate di prezzemolo e aglio tritati, finite la cottura.

Se non avete i porcini potete provare anche con gli champignon, non è la stessa cosa ma in inverno specialmente ci si deve accontentare.

FONTE EZIO LUCCHESI