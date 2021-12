PORCARI – Tornano, finalmente in presenza, i tradizionali laboratori natalizi

Tornano, finalmente in presenza, i tradizionali laboratori natalizi grafico-manuali dedicati ai più piccoli organizzati dalla biblioteca comunale di Porcari in collaborazione con l’associazione culturale Manidoro.

Quattro appuntamenti con colla, materiali di recupero e tanta creatività, ai quali si aggiunge l’emozione del teatro all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara.

Lunedì 27 dicembre alle 17,30 andrà in scena infatti “Il Natale ritrovato”, uno spettacolo per bambini e ragazzi liberamente tratto da un racconto di Dino Buzzati e portato in scena da Experia e Sorgented’Arte.

E poi:

22 dicembre, “Il gufo sull’albero”: dai 6 anni in su, per realizzare un gufo fatto di nastri

23 dicembre, “Il presepe sul cuscino”: dai 3 anni in su, per realizzare un cuscino natalizio

30 dicembre, “Origami segnaposto”: dai 6 anni in su, per realizzare origami in carta, perfetti segnaposto della cena di San Silvestro

4 gennaio, “Il librone della Befana”: dai 3 anni in su, per scenografare un libro insieme a Madame Manidoro