Porcari, ripulito dai sedimenti un tratto del rio Leccio

Porcari, ripulito dai sedimenti un tratto del rio Leccio



Intervento del Consorzio di bonifica dopo la segnalazione del Comune

Pronta risposta del Consorzio di Bonifica Toscana Nord alle sollecitazioni del Comune di Porcari per la manutenzione ordinaria di un tratto del rio Leccio.

Alcuni cittadini, infatti, nelle scorse settimane avevano segnalato agli uffici la massiccia presenza di sedimenti nel tratto fra il ponte di via Romana Est, nella zona della scuola media Enrico Pea, e il ponte della via Giacomo Puccini.

Il Consorzio di bonifica Toscana Nord, dopo la richiesta del Comune, ha provveduto a rimuovere i depositi dall’area, un’opera importante per evitare ostruzioni nello scorrimento del rio in caso di forti piogge.

“Con questo intervento – afferma l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Porcari – si conferma la grande collaborazione che esiste fra il Comune e il Consorzio con l’obiettivo di mantenere in piena efficienza e sicurezza il nostro reticolo idraulico. La nostra attenzione resta massima e non esiteremo a chiamare nuovamente in causa l’ente in caso di problematiche legate a rii e canali che attraversano il nostro territorio”.