PORCARI – Nuova ordinanza per la qualità dell’aria.

Fino a lunedì (25 gennaio) sarà vietato accendere gli impianti di riscaldamento domestico a biomasse in tutte le abitazioni della Piana di Lucca, a meno che non siano l’unica fonte di riscaldamento per la casa.

Niente legna da ardere per i caminetti o gli altri impianti, di qualsiasi tipo, che non garantiscano un rendimento energetico adeguato e basse emissioni di monossido di carbonio, ad esclusione delle stufe a pellet.

Inoltre dalle 7,30 alle 19,30 non potranno circolare le auto diesel e benzina euro zero, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro zero, euro 1 ed euro 2 diesel; i ciclomotori e motoveicoli euro zero (omologati prima del 17 giugno 1999) euro 1 (omologati dopo il 17 giugno 1999); veicoli ad uso speciale euro zero; autobus euro zero.