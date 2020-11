PORCARI – NOVITÁ IN ARRIVO!!! – CONSEGNA A CASA GRATUITA

La prossima settimana saremo in grado di darvi tutti i dettagli del nuovo progetto che garantirà a tutti i clienti acquisti sicuri con eventuale consegna a domicilio completamente gratuita.

In quel momento non ci saranno scuse, avremo tutto con la sicurezza che nessun anonimo marketplace può garantire, non ci potremo sottrarre dalla responsabilità di sostenere il paese, le fondamenta del paese.