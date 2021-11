PORCARI – LETTURE IN GIARDINO

Sabato (20 novembre) sarà la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Porcari la festeggia celebrando uno dei diritti più belli: quello alle storie, alla fantasia, alla libertà di immaginare seguendo la voce di chi legge per chi ancora non sa farlo da solo.

I volontari di Nati per leggere accoglieranno bambini e bambine da 0 a 6 anni nel giardino della scuola dell’infanzia di via Boccaione, dalle 10 alle 12, divisi in due gruppi di età.

È obbligatoria la prenotazione telefonando alla biblioteca comunale: 0583.211884