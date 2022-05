PORCARI – *IL PROGRAMMA IN PILLOLE* SOCIALE:

– Realizzazione di una rete stabile tra le associazioni di volontariato, la Parrocchia e gli altri enti del territorio per far fronte alle difficoltà in cui i cittadini dovessero incorrere. Nessuno deve essere lasciato solo o isolato. Il tutto nell’assoluta e totale applicazione del principio di sussidarietà e con una forte vocazione all’ascolto e alla vicinanza delle persone.