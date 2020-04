PORCARI – Il modulo da compilare per fare domanda di buono spesa è online sul sito del Comune.

Si tratta di un file che deve essere compilato in ogni sua parte e poi inviato all’indirizzo buonospesa.porcari@comune.porcari.lu.it assieme al documento di identità del richiedente.

Per tutti coloro i quali non avessero la possibilità di scaricare il modulo e reinviarlo in forma digitale, vi preghiamo di contattare il COC al numero 0583 211815.

Un operatore sarà disponibile dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 14.

Potrete indicare la vostra difficoltà nell’accedere a tale documento; penseremo noi a fartelo avere direttamente a casa. 🏠

Vi chiediamo di chiamare per tale esigenza solo se davvero non avete alternative.

Grazie per la collaborazione.