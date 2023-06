Porcari festeggia 110 anni di autonomia col videoclip ‘Immobile nel tempo’

Porcari festeggia 110 anni di autonomia col videoclip ‘Immobile nel tempo’

Un anno di riprese in paese per il Coro Arcobaleno: protagonisti anche molti cittadini

Un videoclip musicale del Coro Arcobaleno per celebrare i 110 anni dal regio decreto che nel 1913, con la firma di Vittorio Emanuele III, rese Porcari un Comune autonomo. La canzone si intitola Immobile nel tempo e sarà presentata per la prima volta al pubblico mercoledì (21 giugno) alle 21,30 sul palco del Giugno Porcarese di piazza Felice Orsi.

I trenta giovanissimi coristi, diretti da Cristina Torselli, apriranno la serata con l’esecuzione dell’inno d’Italia. Dopo i saluti istituzionali saranno ripercorse le vicende che hanno conferito identità a Porcari fin dall’età longobarda, attraverso la voce dello storico Aldo Franceschini. Il testimone della narrazione storica passerà quindi a Giampiero Della Nina, che proseguirà col racconto degli eventi più importanti del Novecento occorsi dalla costituzione del Comune indipendente in poi.

Tra i due interventi storici la presidente dell’associazione, Rita Pulvirenti, traccerà un bilancio di quasi trent’anni di attività del Coro Arcobaleno, dei progetti sociali sostenuti e dell’impegno nel coniugare la passione per il canto e la musica ai valori della solidarietà e dell’accoglienza. Verrà quindi proiettato il videoclip, della durata di circa cinque minuti, e poi la regista Cristina Torselli, autrice della canzone, illustrerà le scelte compiute e i diversi livelli di lettura del brano.

Per i numerosi porcaresi che con entusiasmo e gratuità hanno partecipato alle riprese del video sarà l’occasione per rivedersi e per apprezzare il montaggio finale, realizzato dalla Gioachino Castellino Films che si è occupata anche delle riprese. Una genesi lunga, quella di Immobile nel tempo, iniziata la scorsa estate e terminata questa primavera, che immortala immagini di Porcari nel corso delle quattro stagioni e fa rivivere momenti salienti della storia del Comune, come l’insediamento del primo sindaco eletto, Felice Orsi, nel gennaio 1915. Tra i personaggi interpretati dalle comparse o dai coristi ‘cresciuti’ ci sono Lelio Ignazio Di Poggio, l’ultimo patrizio a risiedere nella villa di Porcari; Carlo Galgani, medico e padre di Santa Gemma; la mistica Eufrosina Ramacciotti; la benefattrice Cherubina Giometti, che lasciò ai padri Cavanis una buona parte dei suoi beni per l’educazione dei più giovani.

Il Coro Arcobaleno tornerà sul palco per una seconda canzone dedicata a Porcari, dal titolo 22 giugno – giorno in cui l’autonomia da Capannori venne ufficializzata e al pubblico, infine, saranno proposte anche alcune scene dal backstage del videoclip realizzato con il contributo e la collaborazione del Comune di Porcari. L’ingresso è gratuito.