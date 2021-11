PORCARI DICHIARATI INAGIBILI DUE APPARTAMENTI A CAUSA DI INCENDIO – DUE PERSONE RICOVERATE AL SAN LUCA

vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti a partire dalle ore 12.45 circa nel Comune di Porcari, in via Barsanti e Metteucci n.3 per incendio che ha coinvolto l’appartamento sito al piano terzo fuori terra.

Arrivata sul posto, la squadra apprendeva che una donna ed il suo bambino di circa due anni erano già stati soccorsi e trasportata all’Ospedale di Lucca grazie al generoso intervento di alcuni vicini che si erano prodigati per far evacuare il palazzo ed intervenitre, anche con estintori, sull’incendio.

Al termine delle operazioni di spegnimento il personale VF procedeva ad ulteriori verifiche al termine dei quali due appartamenti venivano dichiarati non accessibili con 10 persone rimaste temporaneamente senza alloggio.

Sul posto il sindaco, il vicesindaco, l’assessore alle politiche sociali ed abitative, la Polizia Municipale e personale di ERP.

Al momento non sono disponibili immagini dell’intervento.