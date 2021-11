Porcari dalla parte delle donne che subiscono violenza.

Torna, dopo lo stop dello scorso autunno per l’emergenza coronavirus, l’iniziativa di solidarietà lanciata nel 2019 e battezzata “Svuota l’armadio e non solo” negli spazi del centro commerciale La Torretta.

L’appuntamento è per domenica (21 novembre) dalle 10 alle 18, quando saranno messi in vendita abiti, borse, bijoux e molti altri articoli di magazzino proposti, per l’occasione a prezzi simbolici, da tutti i commercianti di Porcari Attiva.

Alle 15,30 la libreria Bella Storia intratterrà i più piccoli con letture ad alta voce di storie bellissime. Il pomeriggio avrà il suo momento clou alle 16,30 con un’asta di beneficenza e, a seguire, un aperitivo.

Il ricavato della giornata sarà destinato alle attività dell’associazione Luna, che opera dal 1999 sui territori della Piana di Lucca per prevenire e combattere ogni tipo di violenza sulle donne e sui minori, da quella psicologica a quella fisica, sessuale o economica. Finalità che si concretizzano nelle case rifugio, nei percorsi di codice rosa e del centro antiviolenza, nella consulenza legale e nell’orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa.

L’idea, sposata dal Comune di Porcari e dal gruppo Donne in movimento, è stata lanciata da Cinzia Sodini, designer di bigiotteria che per prima ha ‘svuotato il suo armadio’ per destinare il ricavato al sostegno di attività sociali