PORCARI – AGGREDISCE I CARABINIERI DURANTE UN CONTROLLO

Questa notte a Porcari – località Padule, i Carabinieri della Stazione di Capannori hanno proceduto all’arresto di un uomo 37 enne di origine marocchina, per i reati di violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Alle ore 00:15 circa i Militari, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, nel transitare in località Padule notavano due uomini di origine magrebina, con precedenti per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, che conversavano con un’altra persona che si trovava a bordo di un’utilitaria.

Insospettiti, si avvicinavano per eseguire un controllo di polizia, ma giunti in prossimità dei tre, il veicolo si dava a precipitosa fuga, mentre il 37enne con una mossa fulminea apriva la portiera del veicolo di servizio e inveiva contro il militare capo equipaggio. Contemporaneamente rompeva una bottiglia di vetro e impugnandola per il collo, minacciava il militare che a stento riusciva ad allontanare l’uomo. Successivamente i Militari, che nel frattempo erano riusciti a scendere dalla vettura di servizio, venivano bersagliati da cocci che l’uomo si procurava rompendo delle bottiglie di vetro che trovava a terra, azione che costringeva i militari a fare uso dello spray al peperoncino, che comunque non arrestava la furia dell’aggressore, il quale continuava a lanciare verso i carabinieri sassi e pezzi di legno che trovava sul ciglio della strada.

Poi si dirigeva verso la propria abitazione, ubicata a circa 100 metri dalla località del controllo, da dove prelevava una bombola del gas che cercava d’incendiare con un accendino. Solo grazie all’ausilio di altri due equipaggi dell’Arma, gli operanti riuscivano ad immobilizzare l’uomo e a farlo portare in ospedale, tramite un’autoambulanza intervenuta sul posto, da dove veniva dimesso poco dopo. Condotto presso la caserma del Cortile degli Svizzeri l’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.