Pontemazzori: un nuovo parcheggio per ospitare eventi

CAMAIORE – È stato finalmente inaugurato il nuovo parcheggio a Pontemazzori, davanti alla chiesa di S. Andrea Apostolo. Il nuovo spazio a disposizione dei cittadini della frazione collinare camaiorese conta sedici posti auto.

In più sono sistemati due posti per le persone portatrici di handicap e tre spazi per i ciclomotori. Presenti anche varie postazioni per la sistemazione delle biciclette. L’intervento voluto dall’amministrazione – che vedrà nel prossimo futuro la sistemazione di verde per abbellire ulteriormente il luogo – sarà un primo stimolo per rilanciare gli eventi in tutta la località, in primis la Festa dell’Ascensione di Pontemazzori.

fonte noitv