Pontecosi, inaugurato il centro di ascolto per malati oncologici

PONTECOSI – Restaurato anche il campanile posizionato proprio sulla rupe che ospita la chiesa dedicata a San Magno e ad alcune importanti associazioni del territorio.

La grotta di San Magno a Pontecosi è stata oggetto di due importanti inaugurazioni; per prima per il recupero, quindi il restauro, del campanile posizionato proprio sulla rupe che ospita anche la chiesa dedicata a San Magno e ad alcune importanti associazioni del territorio.



Il campanile di Pontecosi era stato lesionato dal sisma del del 1920; abbattuto e ricostruito necessitava di essere messo in sicurezza.



L’opera di restauro è stata eseguita dalla Guidi Gino Spa che ha anche contribuito al rifacimento del campanile.



Tra le associazioni che hanno sede presso la grotta di San Magno a Pontecosi , oltre ovviamente al centro culturale che ospita tutte le attività, c’è l’associazione il ritrovo di Roberta che proprio in questi giorni ha inaugurato un nuovo servizio: uno sportello per accogliere e fornire assistenza alle persone colpite da tumore.



Laura e Katia ci hanno mostrato questo nuovo centro di ascolto che sarà arricchito dalla presenza della Psicologa Clinica Giulia Verdigi e della Neuro Psicologa Clarissa Biagioni.