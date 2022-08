PONTE SUL SERCHIO – PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER LE DITTE: C’E’ TEMPO FINO AL 5 SETTEMBRE

Viene prorogato di tre settimane il termine per la presentazione delle offerte per la costruzione del ponte sul fiume Serchio.

Per venire incontro alle richieste di molti operatori, è stato deciso – a livello nazionale – una proroga della presentazione delle domande. Per tale ragione, la Provincia ha deciso di favorire le ditte che vogliono partecipare alla gara indetta per la costruzione del Ponte Serchio aderendo a questa possibilità e, quindi, posticipando la data di scadenza della presentazione delle domande dal 9 agosto come inizialmente fissato, al 5 settembre.

Le tre settimane in più, inoltre, fanno sì che venga superato il mese di agosto, nel quale le ditte hanno maggiori difficoltà a stilare preventivi, a causa del periodo estivo.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, pertanto, è fissato per il 5 settembre alle 14, mentre l’apertura delle stesse avverrà il giorno seguente alle 9:30.