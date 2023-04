Ponte sul Serchio, Fratelli d’Italia: “Il Pd deve fare mea culpa per i 9 anni persi”

Fantozzi-Giannoni-Martinelli- Petrini: “Quando era presidente della Provincia Baccelli nel 2014 annunciò la partenza dei cantieri per il ponte e l’attuale presidente della provincia Menesini ha ritardato notevolmente l’iter”

Lucca 11/04/2023 – “Sul ponte sul Serchio il Pd deve fare solo mea colpa se si sono persi 9 anni visto che Baccelli, da presidente della Provincia, nel 2014 annunciò la partenza dei lavori e considerato che l’attuale presidente della provincia Menesini ha ritardato notevolmente l’iter” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni, il coordinatore comunale Fdi Marco Martinelli, ed il consigliere provinciale Matteo Petrini.

“Già a gennaio 2019 Menesini annunciò con una conferenza stampa a Firenze, in occasione della firma dell’Accordo di programma sottoscritto a Palazzo Strozzi Sacrati dallo stesso Menesini e dal governatore Enrico Rossi, alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture Ceccarelli, del sindaco di Lucca Tambellini e del consigliere regionale Baccelli, l’apertura dei cantieri del nuovo Ponte sul fiume Serchio a Lucca alla fine del 2019 e chiusura degli stessi intorno alla metà del 2022. Successivamente, con un decreto del dicembre 2019 sempre Menesini approvò un quadro economico di 17.520.000 per poi passare un anno dopo a 19.700.000 euro. Senza dimenticare che nel novembre 2021 il presidente della Provincia di Lucca annunciò trionfante di aver concluso le procedure di gara relative all’appalto per la realizzazione del nuovo Ponte sul Serchio annunciando per l’inizio del 2022 i lavori -sottolineano Fantozzi, Giannoni, Martinelli, Petrini– Per anni, dunque, si è ripetuto il solito film, agli annunci del Pd a guida della Provincia, Regione e Comune di Lucca sono seguiti solo rinvii e ritardi. Una storia infinita che adesso il Partito democratico tenterebbe di scaricare, in modo maldestro, sull’amministrazione Pardini. Da sempre, come Fratelli d’Italia, abbiamo insistito sull’urgenza del Ponte sul Serchio rivendicando la nostra continua attenzione per la realizzazione di infrastrutture moderne indispensabili per il rilancio del territorio: sia per migliorare la pressione del traffico intorno a Lucca sia per lo sviluppo delle nostre aziende. Quindi, attendiamo con fiducia l’inizio lavori”