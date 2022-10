Ponte sul Serchio, Fratelli d’Italia: “I lavori del Ponte sul Serchio erano stati annunciati dal 2014. Infrastrutture moderne sono indispensabili”

“Adesso però si acceleri anche su altre opere come gli Assi Viari ed il raddoppio della ferrovia Viareggio-Lucca-Pistoia- Firenze”

Lucca 26/10/2022 – “Speriamo sia la volta buona per la partenza di quest’opera fondamentale per Lucca e per un vasto territorio. Sui lavori per il Ponte sul Serchio abbiamo brutti ricordi visto che è dal 2014 che se ne annuncia l’inizio salvo poi non vedere mai la posa della prima pietra. Adesso però si acceleri anche su altre opere come gli Assi Viari ed il raddoppio della ferrovia Viareggio-Lucca-Pistoia- Firenze che collega la costa al capoluogo di regione” dichiarano i Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti, ed il coordinatore comunale Fdi Marco Martinelli.

“Da sempre insistiamo sull’urgenza del Ponte sul Serchio e rivendichiamo la nostra continua attenzione per la realizzazione di infrastrutture moderne indispensabili per il rilancio del territorio: sia per migliorare la pressione del traffico intorno a Lucca sia per lo sviluppo delle nostre aziende. Quindi attendiamo con fiducia l’inizio lavori -sottolineano Fantozzi, Capecchi e Martinelli– E’ un’opera che il territorio di Lucca aspetta soltanto da 8 anni! E’ dal 2014 che veniva dato per certo l’inizio dei lavori dall’allora presidente della Provincia Baccelli e che il presidente Menesini parlava del 2020 come “l’anno del ponte”, assicurando che sarebbero stati affidati i lavori a settembre dello stesso anno. Il prezzo, a causa del rincaro delle materie prime, è lievitato di 3,7 milioni di euro portando l’opera ad oltre 23 milioni. Pensate a quale risparmio per la comunità ci sarebbe stato se i lavori fossero davvero partiti nel 2014: si è passati dai 15milioni e 620mila del 2017 ai 19milioni e 700mila del 2021 fino e agli oltre 23 milioni attuali”.