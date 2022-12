Ponte Milvio, Roma, rapito giovani di una famiglia coinvolta nello spaccio

Un rapimento dei contorni ancora dubbi, soprattutto negli esiti e nelle intenzioni dei malviventi, ma probabilmente collegato agli ambienti della malavita e del traffico di droga.

Legami soprattutto anche con la figura del padre del giovane rapito, Danilo, figlio di Maurizio Valeri, coinvolto in passato in indagini sullo spaccio di droga, considerato organizzatore di due «piazze» storiche nel rione che le bande di pusher si spartiscono da anni con l’appoggio della criminalità organizzata, e gambizzato a maggio al Tiburtino. Quarantasei anni, alcuni precedenti di polizia, Valeri secondo chi indaga fu preso di mira nel corso di un regolamento di conti, legato a vicende di droga e racket delle occupazioni delle case popolari. Il padre del giovane sequestrato è anche titolare di un autolavaggio sempre nella zona di San Basilio.

Si cerca quindi, un collegamento fra quell’episodio e il rapimento del ragazzo. Sul caso indaga la polizia avvertita a notte fonda dai responsabili del ristorante che hanno assistito impotenti alla scena. Sono state anche ascoltate alcune persone che erano presenti fuori e dentro il locale, come anche gli stessi familiari del 20enne.

Secondo i testimoni sarebbero stati gli amici della vittima a urlare contro chi si trovava sull’auto dei sequestratori sulla quale era stato caricato a forza il ragazzo.

Le indagini della Squadra mobile e dei commissariati Ponte Milvio e San Basilio puntano a ricostruire quello che è successo anche con l’analisi delle telecamere di vigilanza all’interno e all’esterno del ristorante. Non si esclude nemmeno che qualcuno dei testimoni abbia filmato con il telefonino le drammatiche fasi del sequestro. Il ristorante stava chiudendo e i clienti erano già quasi tutti fuori, in attesa di andare via o proseguire la serata in uno dei quartieri della movida romana, già al centro di indagini sulle infiltrazioni anche nel tessuto commerciale da parte di trafficanti di droga, italiani e albanesi soprattutto. Proprio a Ponte Milvio si sono concentrate le indagini della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione investigativa antidroga sulle organizzazioni collegate alla figura di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, capo ultrà della Lazio ma anche ritenuto personaggio di spicco del narcotraffico romano, ucciso il 7 Agosto 2019 al Parco degli Acquedotti, all’Appio Latino: per quell’omicidio la polizia ha arrestato mesi fa il presunto killer.

Quello che si sa al momento, è che Danilo Valeri, forse attirato ad arte fuori del locale orientale di sushi, o per rispondere al telefono o per fumare una sigaretta, è stato caricato a forza da cinque persone che poi si sono date alla fuga.

