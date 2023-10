Ponte di Ognissanti: Lucca sul podio insieme a Parigi e Roma tra le mete più gettonate

Gli italiani scelgono le grandi città, ma fanno un’eccezione per Lucca. L’assessore Santini:”Un risultato importante che segna continuità con i recenti trend. Avanti verso traguardi e obiettivi sempre più ambiziosi”

Il portale di prenotazione di case e appartamenti vacanze Holidu, tra i più noti e utilizzati d’Europa, ha stilato la classifica delle top 30 destinazioni continentali scelte dagli italiani per l’imminente ponte di Ognissanti 2023.

Sul podio di questa speciale graduatoria, insieme a Roma e Parigi, rispettivamente prima e terza, c’è Lucca al secondo posto. Nell’articolo di UpDay News, che ha ripreso la classifica si legge:”Oltre alle grandi città estere, anche tra quelle nostrane prevalgono i grandi centri, come dimostrato da Roma che vince questa classifica grazie al suo irresistibile fascino da città eterna che è in grado di emanare in qualsiasi periodo dell’anno. È invece un piccolo centro la città seconda classificata ossia Lucca, forte dell’evento dedicato al mondo dei fumetti che l’ha resa nota ed amata negli anni dagli appassionati del genere e non solo”.

Lucca Comics & Games rappresenta infatti un veicolo di attrazione fortissimo, che ha permesso alla città delle Mura di superare per richieste e prenotazioni centri nevralgici del turismo internazionale come Londra, Barcellona, Madrid, Dublino e Berlino.

“La dimensione internazionale di Lucca è ormai un fatto oggettivo – commenta l’assessore Santini – Questo ennesimo importante risultato, per certi versi prevedibile vista la portata di un evento come Lucca Comics & Games, ma assolutamente non scontato, segna una continuità importante con i recenti trend che vedono la città in grande ascesa tra le mete più ambite a livello continentale e non solo. L’attenta e ampia strategia di promozione territoriale messa in atto – prosegue – si pone infatti l’obiettivo di rendere Lucca una meta attrattiva 12 mesi all’anno, valorizzando le proprie eccellenze ed avvicinando così un turismo sempre di maggior qualità. La strada intrapresa pare essere quella giusta e certi risultati non fanno che accrescere la consapevolezza di una città che, per potenzialità culturali e attrattive, può ambire a traguardi e obiettivi sempre più importanti”.