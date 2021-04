Ponte delle Catene: approvato il progetto per il restauro,

Il Ponte delle Catene sul fiume Lima è stata la prima struttura ad essere realizzata in ferro e legno in Italia, progettato dal noto architetto Lorenzo Nottolini per volontà di Carlo Lodovico di Borbone al fine di collegare la località di Chifenti (Borgo) con il paese di Fornoli (Bagni); opera che fu iniziata da Nottolini nel 1839 e portata a compimento, dopo la morte dell’architetto avvenuta nel 1851, da Bettino Ricasoli nel 1860. Durante il secondo conflitto mondiale la struttura subì gravi danni, con l’intero tavolato che finì in fiume e solo dopo la fine della guerra nel 1953 il ponte fu ricostruito secondo il disegno originale.