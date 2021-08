POMODORI PROFUMATI SOTT’OLIO

prendete dei pomodori maturi, apriteli a libro senza staccarli, togliete i semi e metteteli al sole coperti con del tulle a perdere l’acqua.

quando sono pronti mettete su un lato del pomodoro una foglia di basilico, una fettina di cipolla, una scheggia d’aglio, una fettina di peperoncino poi chiudete il pomodoro e mettetelo in un vasetto, rcoprite d’olio e andate avanti fino a che il vaso non è pieno.

mettete sopra una griglietta di plastica che tenga i pomodori sotto il livello dell’olio, chiudete e riponete al fresco.

ottimi con i lessi, buoni in un panino con pancetta o prosciutto per una merenda per i vostri figli.

se volete potete aggiungere all’interno anche altri ingredienti a gusto vostro

fonte ezio lucchesi