Polpette di Pasquetta, buonissime anche fredde. Cosa si mette al posto della carne macinata

Le polpette di Pasquetta sono delle polpette di verdure che si possono portare per un pic nic fuori porta e che sostituiscono un contorno sempre difficile da trasportare ma che possono essere mangiate anche come secondo. Inoltre piaceranno tantissimo anche ai bambini e sarà quindi un modo divertente per far mangiare anche ai più piccoli le verdure che solitamente tanto odiano. Gli ingredienti principali sono cavolfiore e carote ma vediamo come si preparano.

POLPETTE DI CAVOLFIORE E CAROTE

Ingredienti

200 circa Cavolfiore bianco

2 Carote

1 ciuffetto Prezzemolo

4 cucchiaio Colmi Pangrattato

3 cucchiaio Colmi Parmigiano grattugiato

1 Uovo

Qb. Sale e pepe

2 cucchiaio Pangrattato (per rigirare le polpette)

Qb. Olio di semi di arachide

Preparazione

Fare bollire il cavolfiore (ne basteranno cinque o sei cime) e le carote in acqua bollente leggermente salata (senza cuocere troppo) non dovranno avere una consistenza troppe molle. Scolare e lasciare raffreddare nello scolapasta in modo che perdano l’acqua di cottura. In una ciotola amalgamare le verdure tagliate a pezzetti molto piccoli, il parmigiano, il pangrattato, l’uovo, il prezzemolo tritato, un pizzico di pepe e sale a vostro piacimento.

Formare le polpette con il composto così ottenuto e rigirarle nel pangrattato schiacciandole leggermente. Friggerle in olio bollente finché non si saranno dorate.

Adagiarle sull’apposita carta per far perdere l’olio in eccesso. Io le ho fritte in anticipo e poi le ho passate qualche minuto nel forno per scaldarle. Sono buonissime anche dopo tempo dalla cottura proprio per questo sono adatte a pranzo fuori casa.