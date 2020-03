POLLO ALLA BIRRA

pollo, cappone, galletto, tacchino, va bene tutto per questa ricetta un pò diversa dal solito.

Pulito il pollo, fiammeggiato, lo mettiamo in una teglia dove c’è già burro abbondante e olio caldi, lo rosoliamo bene e quando è di un bel colore ambrato aggiungerete birra, dopo un poco panna liquida, profumate con un mazzetto di erba cipollina, rosmarino, salvia, rametti di timo tenu ti assieme da uno spago per poi toglierli a fine cottura.



Versate sempre durante tutta la cottura il fondo, il sugo, in maniera da tenere il pollo sempre bagnato, quando il vostro pollo sarà cotto lo servirete con sopra la salsina che avrete fatto restringere ma non troppo e un pò di salsa la metterete in una salsiera affinché ognuno se ne serva.

Il pollo se volete fare prima a cuocerlo fatelo a pezzi, sarà anche più saporito.

Nella stessa maniera si può fare il maiale arrosto.

FONTE EZIO LUCCHESI