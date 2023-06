Poliziotta uccisa: l’omicida era un suo collega

Roma, poliziotta uccisa a San Basilio: l’omicida era un suo collega

Il corpo della donna è stato trovato nell’androne di un palazzo in via Rosario Nicolò. L’aggressore si è tolto la vita in auto con la stessa arma

L’omicidio è avvenuto in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia allertati da alcune persone che avevano sentito colpi di arma da fuoco. Il corpo della donna è stato trovato nell’androne di un palazzo.

L’aggressore, che era un suo collega, si è tolto la vita. L’uomo, Massimiliano Carpineti, si sarebbe allontanato in auto dopo l’omicidio e si sarebbe tolto la vita in auto con la stessa arma.

Ha utilizzato l’arma di servizio per uccidere Pier Paola Romano, l’agente di polizia che poi, sempre con la stessa pistola si è suicidato. I due prestavano servizio presso l’Ispettorato di Pubblica Sicurezza Camera dei Deputati. In base a quanto si apprende l’agente uccisa era sposata.