POLIZIA MUNICIPALE DI VIAREGGIO – CONSUNTIVO 2021: SANZIONI PER OLTRE UN MILIONE E SETTECENTO MILA EURO

POLIZIA MUNICIPALE – CONSUNTIVO 2021: SANZIONI PER OLTRE UN MILIONE E SETTECENTO MILA EURO

134 sanzioni per inottemperanza alle disposizioni relative alla pandemia

—————– Violazioni al codice della strada, controlli su decoro e abbandono rifiuti, ma anche lotta allo spaccio e alla prostituzione, attenzione al verde pubblico e al benessere degli animali, sanzioni per inottemperanza alle disposizioni relative alla pandemia: in questo e molto altro consiste il lavoro della Polizia Municipale che nel 2021 ha ottenuto risultati decisamente significativi.

L’Ufficio Sanzioni Amministrative ha trattato 44.195 violazioni al Codice della Strada per un totale di 6.314 punti patente decurtati e un introito di 1.789.908,59 euro circa 700mila euro di incremento rispetto al 2020. Poi ci sono le sanzioni per l’inottemperanza delle disposizioni delle misure contenitive alla diffusione dell’epidemia da Covid19: in tutto 134. Non mancano gli interventi contro la prostituzione, che hanno prodotto 37 multe ai sensi del Regolamento di polizia e decoro urbano, e l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti con controlli continui e sanzioni mirate soprattutto alla clientela.

Riguardo il Codice della Strada il tipo di violazioni accertate sono state: 29.007 sanzioni per violazioni di vario genere, fra cui soste sul marciapiede, soste su attraversamenti pedonali, soste su spazi riservati a portatori di handicap, omessa revisione del veicolo, sosta su spazi destinati al carico scarico merci, sosta intralcio a passo carraio, sosta in corrispondenza delle intersezioni; 7.534 per soste durante il servizio di spazzamento meccanizzato; 5.417 per eccesso di velocità; 99 per mancata copertura assicurativa obbligatoria; 24 per occupazione abusiva di suolo pubblico; 14 per omissione di soccorso su incidente stradale; 13 per guida in stato di ebbrezza; 3 per guida sotto l’uso di sostanze stupefacenti.

«La nostra Polizia Municipale da sempre è vicina alle persone – commenta l’assessore Valter Alberici -: presente in tempo di pandemia, operativa nelle allerta meteo, pronta ad intervenire nelle emergenze come nell’ordinario. Abbiamo investito in questi anni sia sulle dotazione che sulle risorse umane, con gli autovelox, le telecamente, il concorso dedicato e le successive assunzioni, comprese le progressioni interne. Per volontà di questa Amministrazione è stato disposto anche un distaccamento specifico su Torre del Lago con sede alla Circoscrizione che in brevissimo tempo ha dato i primi risultati. Di questo e di tutta l’attenzione mostrata ringrazio la Comandante Pagni e attraverso di lei, tutto il personale del Comando»

«L’Amministrazione comunale ha investito molto sulla valorizzazione e sul rinnovo del corpo di polizia municipale – commenta la comandante Iva Pagni -: possiamo contare su ulteriori tre ufficiali in servizio e su un totale di 74 uomini e donne in organico. L’attenzione è sul territorio, sia a Viareggio che a Torre del Lago dove abbiamo realizzato da qualche mese il distaccamento operativo, con tutte le difficoltà del caso in tempi di covid: il mio ringraziamento va a tutto il Comando, ufficiali e agenti, che ogni giorno si mettono al servizio della Comunità».

Di seguito una breve relazione sull’attività di alcune delle singole Unità Operative:

All’interno del Comando Polizia Municipale il servizio offerto dalla Centrale Operativa, è di fondamentale importanza, in quanto gestisce tutte le segnalazioni e gli interventi che vengono poi smistati alle singole Unità Operative e nello specifico nell’anno 2021 sono state ricevute 5.4865 segnalazioni, a seguito delle quali sono seguiti altrettanti interventi da parte delle pattuglie operanti sul territorio.

L’Unità Operativa Infortunistica Stradale è impiegata nella rilevazione degli incidenti stradali, redazione di rapporti, atti, planimetrie, interrogatori, sopralluoghi e ricognizioni relative ai sinistri. L’attività ha prodotto la rilevazione di 813 incidenti stradali, 230 accertamenti per violazione del codice della strada: i conducenti coinvolti sono in percentuale uomini al 61,7%, 38,3% donne. Da sottolineare che nel 2020, con il lockdown, gli incidenti rilevati erano stati 607.

L’attività degli agenti assegnati alle pattuglie in moto e a cavallo ha registrato 2.045 verbali per violazioni amministrative al Codice della Strada e 37 sanzioni ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di polizia e decoro urbano (prostituzione).

Unità Operativa Lotta al Degrado, adibita ai controlli sulla sicurezza nelle aree sensibili della città: soggetti nomadi, bivacchi ed extracomunitari, sgomberi e controlli di edifici abusivamente occupati, contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, controlli all’attività di prostituzione. Il lavoro degli agenti ha prodotto 10 notizie di reato e 1 indagine in collaborazione con la Questura di Lucca, che ha portato all’emissione da parte del GIP di altrettante misure cautelari per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti; 19 sequestri di sostanze stupefacenti; 19 persone segnalate alla Prefettura in quanto trovate in possesso di sostanze stupefacenti destinate a uso personale; 12 patenti di guida ritirate a persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti; 15 uomini accompagnati al commissariato di PS per foto segnalamento e accertamenti di legge. Dai controlli sul territorio inoltre sono scaturiti i seguenti dati: 107 violazioni amministrative accertate; 84 violazioni al Codice della Strada; 103 esposti di varia natura evasi; 6 edifici abitabili controllati su segnalazione e di iniziativa; 6 sgomberi effettuati in aree pubbliche abusivamente occupate; 48 accertamenti su Abitazioni ERP.

Nell’ambito dell’attività dell’Unità Operativa Lotta all’Inquinamento Ambientale rientrano il contrasto all’abbandono di rifiuti e interventi relativi alla tutela dell’ambiente. A seguito dei controlli, bonifiche e sopralluoghi, sono scaturiti 115 verbali, alcuni dei quali di rilievo penale, per abbandono rifiuti e cattivo conferimento degli stessi.

L’Unità Operativa Nucleo Antievasione svolge la propria attività in relazione con l’ufficio casa e l’ufficio sociale: l’attività ha portato all’esecuzione di sei sgomberi di unità abitative occupate da soggetti privi di qualsiasi titoli e identificazione e ad un totale di sette alloggi gestiti da erp che sono rientrati nella disponibilità dell’ente.

L’unità Operativa Annonaria/Mercati è impiegata nella vigilanza, controlli, sopralluoghi e accertamenti sulle attività commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali, nel controllo e nella prevenzione dell’abusivismo commerciale, oltre al servizio quotidiano di spunta in occasione dei mercati settimanali. Il lavoro annuale ha prodotto 18 verbali per violazione della normativa anti-covid; 6 violazioni di pubblico spettacolo abusivo ad altrettanti pubblici esercizi; 10 violazioni al regolamento per gli intrattenimenti musicali presso pubblici esercizi e/o assenza certificazione impatto acustico; 21 verbali per violazioni varie in materia di commercio, dall’assenza di titolo, all’occupazione abusiva di suolo pubblico: in tre casi sono stati messi i sigilli alle attività. 62 sono invece i sequestri amministrativi, nell’ambito della lotta all’abusivismo commerciale.

L’Unità Operativa Violazioni Edilizie/Demanio è impiegata nel controllo delle attività edili intraprese sul territorio comunale, di verifica sull’utilizzo delle aree appartenenti al demanio comunale e al demanio marittimo turistico si è concretizzata in circa 87 sopralluoghi verbalizzati, dai quali sono emerse 7 pratiche di rilievo penale con 6 persone indagate; 45 segnalazioni amministrative alle Autorità comunali e provinciali; 6 contestazioni amministrative per inottemperanza a norme regolamentari; 5 richieste di indagini e di attività varie inoltrate dall’Autorità Giudiziaria; 20 richieste di accesso atti relative anche a pratiche istruite in anni precedenti; numerose visure catastali e di altro tipo inerenti: fabbricati, terreni, vincoli esistenti, confini, ecc …, effettuate da questa unità operativa a supporto delle indagini delle altre UU.OO. del Comando, questo mediante l’accesso alle banche dati in dotazione e la consultazione delle cartografie e foto rilevazioni fruibili in rete.

L’Ufficio Oggetti Smarriti ha registrato 355 oggetti e/o documenti, ritrovati di cui 268 restituiti ai legittimi proprietari; l’Ufficio Veicoli Abbandonati ha trattato 126 veicoli abbandonati, di cui 64 rimossi con convenzione, 61 fatti rimuovere dai proprietari e 15 in attesa di rimozione.

Il servizio Verde Pubblico ha curato il censimento delle alberature, l’abbattimento delle piante pericolose, ma anche la piantumazione di nuove essenze arboree: in tutto sono state 77 le piante abbattute, 750 le segnalazioni ricevute dai cittadini e 150 gli interventi urgenti effettuati. L’ufficio si occupa anche del monitoraggio costante delle Pinete sia di Ponente che di Levante con interventi conservativi di messa in sicurezza.

Da segnalare anche l’attività dell’Ufficio Tutela Animali: in collaborazione con il canile sanitario, la municipale ha effettuato 323 interventi sul territorio comunale dei sette Comuni; restituito 270 cani ai proprietari; gestito l’adozione di 36 cani; soccorsi 164 gatti e sterilizzati 116.