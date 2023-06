polizia municipale di Forte dei Marmi intensifica ulteriormente i controlli dopo due denunce per alcool test positivi durante le ore diurne

Il comando di polizia municipale di Forte dei Marmi intensifica ulteriormente i controlli dopo due denunce per alcool test positivi durante le ore diurne. I due soggetti fermati avevano provocato entrambi un incidente stradale, fortunatamente senza vittime

Due denunce per guida in stato di ebbrezza nel giro di due giorni sono il risultato dei controlli sulle strade, intensificati dal comando di polizia municipale del Comune di Forte dei Marmi con l’arrivo dei due mesi clou della stagione balneare. La notizia di per sé potrebbe non essere rilevante, se non fosse che in entrambi i casi i soggetti denunciati, che peraltro avevano provocato un incidente stradale, fortunatamente senza feriti ma con il danneggiamento di altri veicoli in sosta e l’abbattimento della pubblica illuminazione, sono stati trovati positivi al test dell’etilometro non nel cuore della notte, ma ben prima del calar del sole.

Nel primo episodio, risalente a mercoledì scorso, poco dopo le ore 20,00 la pattuglia è stata chiamata in via Mazzini angolo via Versilia, dove il conducente di una Fiat Panda aveva abbattuto il semaforo e urtato un autocarro in sosta. M.H. massese classe ’73, mostrava chiari sintomi di assunzione di sostanze alcooliche, sospetti confermati dagli esiti strumentali che hanno rilevato un tasso di alcool nel sangue superiore ai 2,5 g/l facendo scattare l’immediato ritiro della patente ai fini della sospensione e la denuncia all’autorità giudiziaria per il corrispondente reato.

Nel secondo caso, alle 15,30 circa di venerdì scorso, dopo la segnalazione di un incidente stradale su via Catalani, gli agenti intervenuti si sono trovati davanti a una grossa berlina nera Mercedes – Benz con targa tedesca, che aveva abbattuto il palo dell’illuminazione pubblica e tamponato violentemente una Ford Fiesta in sosta al margine della strada. Il responsabile, identificato in Y. R. di anni 32, cittadino russo domiciliato in Forte dei Marmi, sottoposto alla prova dell’etilometro, è risultato positivo all’alcool con un valore pari a 1,00 g/l. Anche in questo caso è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria e sospensione della patente di guida.

Il contrasto alla guida in stato di ebbrezza resta una nostra priorità – ha dichiarato il Comandante della Polizia Municipale Andrea D’Uva – e desta preoccupazione l’insorgere di tali fenomeni anche in orario diurno, quando le strade sono popolate da numerosi pedoni e ciclisti anche molto giovani, che rischiano di subire gravi conseguenze in caso di coinvolgimento in un sinistro stradale. Per questo potenzieremo i controlli mirati su tutto l’arco della giornata. Inoltre, abbiamo già provveduto all’acquisto dei pre-test, (la cui consegna è prevista a giorni) che sarà assegnato a tutte le pattuglie auto e moto montate operanti sul territorio”