POLITICHE EUROPEE: presentato in Provincia il Programma transfrontaliero “Italia–Francia Marittimo 2021–2027”

Lucca tra le cinque province toscane protagoniste del programma di sviluppo

Politiche convergenti, cooperazione transfrontaliera, percorsi virtuosi di crescita e di sviluppo grazie alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea.

Sono questi i pilastri del nuovo Programma Italia-Francia Marittimo 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea e presentato oggi – martedì 13 dicembre – a Palazzo Ducale, a Lucca, con un evento specifico che ha riunito amministratori e rappresentanti di enti pubblici, di organismi di diritto pubblico e di organismi privati purché dotati di personalità giuridica.

Quello di Lucca era l’ultimo, in ordine cronologico, tra gli Open day in Toscana promossi dalla Regione Toscana, dalle Province, da Anci e da Upi Toscana, per presentare il cammino e le opportunità offerte dal programma transfrontaliero 2021-2027 che, coordinato dalla Regione, ha un budget di 193 milioni di euro: di cui l’80 per cento finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

L’incontro si è aperto con l’intervento del presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, anche in qualità di rappresentante di UPI Toscana, il quale ha sottolineato l’importanza delle azioni di interscambio nei territori del Programma Italia-Francia Marittimo per l’attuazione di politiche convergenti e di iniziative rivolte alla crescita e al lavoro, come ad esempio, i percorsi formativi legati alla nautica.

Ad illustrare alla platea, nei dettagli, il Programma Italia-Francia Marittimo 2021-2027 è stato Filippo Giabbani, responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma, spiegando che l’obiettivo generale è quello di promuovere e sostenere la coesione economico-sociale dello spazio transfrontaliero, rafforzandone la resilienza e la capacità di fronteggiare l’impatto della transizione industriali ed ecologica. I cittadini delle aree in questione interessati sono circa 7 milioni, mentre i territori sono caratterizzati dalla forte presenza di aree naturali e protette che ne fanno una delle zone europee più ricche in termini di patrimonio naturale e biodiversità.

Successivamente sono intervenute Cinzia Dellagiacom a e Mariane Bloudeau, dell’Associazione delle Regioni frontaliere d’Europa (ARFE) per illustrare “b-solutions: uno strumento al servizio della cooperazione transfrontaliera e della priorità ISO 1”, ed Irene Ropolo per la presentazione di 4 buone Pratiche dalla programmazione ITFRM 14-20.

I territori interessati dal programma transfrontaliero sono, per l’Italia: le cinque province della costa Toscana (Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto); la Liguria (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia); la Sardegna (province di Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio-Campidano, Carbonia-Iglesias). E, per la Francia, i dipartimenti della Corsica, delle Alpi-Marittime e del Var, situati nella Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur.