Politica, Fratelli d’Italia: “La campagna elettorale è finita, ma la nostra presenza sul territorio prosegue”

Stamani, in piazza San Michele, a Lucca, gazebo di Fdi alla presenza del sindaco Pardini. “In poche ore 40 nuovi iscritti”

Lucca 12/11/2022 – “Grande successo per il gazebo di Fratelli d’Italia in piazza San Michele a Lucca, in poche ore ci sono stati 40 nuovi iscritti. Si tratta della prima di altre iniziative che verranno svolte nella città di Lucca per la campagna di tesseramento del partito.

Presenti i deputati Chiara La Porta e Riccardo Zucconi, il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi, il coordinatore comunale Fdi Marco Martinelli ed il coordinatore provinciale Fdi Riccardo Giannoni. Presente anche il sindaco Mario Pardini.

“Tanto entusiasmo ed una grande partecipazione, presenti con i nostri consiglieri comunali, assessori e dirigenti a sostegno del sindaco Pardini ma anche disponibili al dialogo ed al confronto con i lucchesi. I cittadini, alle ultime elezioni politiche, in provincia di Lucca ci hanno premiato con oltre il 30% dei consensi, la campagna elettorale è finita ma Fratelli d’Italia prosegue la sua quotidiana presenza sul territorio con ancora più determinazione di prima” dichiara l’Onorevole Chiara La Porta.