POLENTA PASTICCIATA GARFAGNINA

la polenta pasticciata si faceva abbastanza spesso in Garfagnana, più spesso però si fanno i matuffi o pallette o polenta incaciata, con meno ingredienti e più semplice da fare, a casa mia per esempio la polenta incaciata si fà una volta alla settimana, in quei giorni che non sai cosa fare e vuoi stare leggero, perché la polenta ti empie lo stomaco lipperli ma dopo d ue ore hai nuovamente fame.



La polenta pasticciata si faceva quando si accendevano i forni a legna per il pane, oggi che i forni non vengono più accesi dovremo accontentarci di quello elettrico che però non ti dà il profumino della legna bruciata e di fumo.



Fate una polenta piuttosto soda con 500 gr di farina, ammollate i funghi secchi in acqua tiepida, preparate un battuto con la cipolla, carota, sedano, grasso di prosciutto tritato, mezzina (pancetta) anche questa tritata, quindi passatelo in padella nel burro fin quando la cipolla sarà trasparente, fatelo a fuoco dolce.



Aggiungete al soffritto i funghi secchi strizzati e tagliati grissolanamente, le salsicce private della pelle e sbriciolate, rosolate, poi aggiungete i pomodor maturissimi e sodi spappolati con le mani, sale e pepe, cuocete a lungo aggiungendo acqua quando serve.



Ungete una teglia col burro e passateci del pangrattato, scuotete l’eccesso, mettete uno strato di polenta tagliata a fette, conditela col sugo, conditela ancora con cacio stagionato (oggi parmigiano) ancora polenta, sugo e cacio fino a fare tre strati, finite col sugo e formaggio, aggiungete fiocchi di burro e infornate.

I forni a legna quando viene tolto il pane hanno circa 200°, voi cuocete a quella temperatura per venti o trenta minuti, non ci sono dosi nelle vecchie ricette, voi abbondate, poi la seconda volta, perché è certo che la rifarete da tanto che è buona, sarete più precisi, comunque se il sugo avanza ci condite una pastasciutta il giorno dopo o ci fate dei crostini da urlo.

fonte ezio lucchesi