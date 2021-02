Poesia e selfie d’amore risvegliano la Versilia in piena pandemia. Fioccano le adesioni al concorso fotografico-letterario del gruppo social GoVersilia!

Fioccano le adesioni al concorso fotografico-letterario, con tema l’amore, organizzato dal Gruppo GoVersilia.

“Amore inteso in tutte le sue forme, non importa chi o cosa ami, l’importante è che dia senso all’esistenza umana. L’espressione del sentimento dell’amore visto con gli occhi dell’autore attraverso fotografie e parole nate dal cuore, perché è l’amore che muove il mondo” dice Katia Corfini, una delle menti e delle braccia che hanno contribuito alla creazione di questo progetto.

Da un’idea di Giacomo Vannucci, promotore di molte attività tra cui Pietrasanta Cardio protetta, Pietrasanta in sella e la grande panchina panoramica Big Bench Salvia della Rocca di Sala, nasce l’idea di sostituire le luci di Natale con enormi cuori in occasione del periodo di San Valentino.

Inizia così a prendere forma il progetto l’amore è, love is. Viene presentata in Comune questa iniziativa coinvolgendo altri cittadini che amano la città e che hanno offerto il loro contributo aggiungendo contenuti. La squadra composta da: Giacomo Vannucci, Giorgio Lazzarini, Adamo Pierotti, Katia Corfini, Gabriele Tizzani, Paolo Bigi ed altri membri del gruppo GoVersilia ha lavorato gratuitamente alla realizzazione di questo progetto per il bene della comunità. A Pietrasanta città d’arte e di cultura piace l’idea e non si fa scappare questa occasione concedendo il patrocinio al concorso fotografico e letterario Pietrasanta Love Is promosso da GoVersilia. L’obbiettivo è quello di promuoversi a città dell’amore.

“Dietro questa iniziativa ci sono tanti cittadini innamorati della propria città” “bello vedere la mia città sulla Rai in tempi di pandemia. è un segnale straordinario” dice il Sindaco Giovannetti. Ed è nata così, dall’impegno di cittadini volenterosi e desiderosi di regalare un po’ di magia alla nostra cittadina in questo periodo un po’ delicato, l’idea di far spuntare in giro per la città cuori metallici della larghezza di oltre due metri. Per poi rivestirli di fiori e luci in modo da invogliare i passanti a pensare all’amore. Magari scattando un selfie mentre scivolano nella bellezza di una poesia. Perché è proprio questo il senso: “far pensare alle persone che nonostante i tempi grigi l’amore è una cosa bella”. Gli organizzatori del Contest hanno riscontrato un grande entusiasmo tra i frequentatori dei cuori sparsi per la città. “Notare la gioia negli occhi dei tempi pre-Covid è un grande dono” dice Gabriele Tizzani, e aggiunge: ”la qualità delle fotografie e di alcune poesie pervenute al Concorso è sorprendente”.

La seconda ondata inerente al Covid ha tolto molti entusiasmi. Il concorso infatti nasce dal confronto, in piena pandemia, degli amministratori del Gruppo Facebook ”GoVersilia” riguardo a cosa avrebbe potuto portare sollievo in un momento storico in cui la convivenza con il Covid è sempre più demotivante. La risposta per loro è stata quella di porre lo scatto fotografico sia sotto il profilo poetico che paesaggistico.

La fotografia od il video dovranno essere inviati alla giuria corredati di un testo poetico anche breve. Non importa se il testo è stato scritto dal partecipante al concorso oppure è stato preso da poesie o prosa di altri autori. Quello che conta è che venga citato l’autore, che il tema sia l’amore e che ci sia correlazione tra lo scatto od il video e le parole. Inoltre è possibile partecipare al concorso anche nella forma interpretativa recitando un testo d’amore ovunque e in qualunque contesto. Il concorso è gratuito e aperto a tutti senza limiti di territorio. I partecipanti dovranno affrettarsi perché a breve terminerà la possibilità di potere inviare le proprie opere. La scelta per i giurati non sarà facile con le migliaia di adesioni arrivate fino ad oggi.

Il regolamento è disponibile sulla bacheca del gruppo e sul sito del Comune di Pietrasanta. Per partecipare i concorrenti devono utilizzare gli hashtags #pietrasantaloveis #goversilia #pietrasanta365 #pietrasantaeventi

GoVersilia è un gruppo fotografico e letterario che possiede il fine di far conoscere meglio, ai suoi abitanti e ai frequentatori, i paesaggi nonché la bellezza del territorio della Versilia e dei suoi dintorni. Luoghi colmi d’arte, natura e servizi che rendono questo territorio ideale per trascorrere il tempo libero.

Il gruppo GoVersilia ringrazia il comune di Pietrasanta per il patrocinio, la disponibilità e per avere creduto in questo progetto.