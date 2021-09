Poche ore ci dividono dall’inizio di questa prima Convention FARE SPAZIO ALLA RECIPROCITA

Poche ore ci dividono dall’inizio di questa prima Convention FARE SPAZIO ALLA RECIPROCITA e siamo orgogliosi di partire con un programma ricco di ospiti, nazionali ed internazionali.

Il programma che ci accompagnerà per l’intera settimana dal 6 all’11 Settembre 2021, registra l’unico cambiamento del relatore che avrebbe aperto la numerosa serie di incontri ( 35 con più di 80 relatori ), ovvero l’economista Luigino Bruni, che sarà sostituito dall’ economista e accademico italiano Stefano Zamagni, Presidente della commissione scientifica di AICCON (Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del non profit) apprezzato in tutto il mondo per i suoi studi in materia di economia sociale e da marzo 2019 Presidente della Pontifica Accademia delle Scienze Sociali.

Ancora qualche posto libero per poter partecipare in presenza presso il Convento di San Cerbone (via della Fornace, 1512, 55050, Lucca) o on-line e in streaming su zoom, o accedendo dal sito www.spaziospadoni.org o con qualche diretta su Noitv.

Ricordiamo che la partecipazione alla Convention è gratuita ed è obbligatoria la prenotazione se in presenza.

Per info, aggiornamenti, iscrizioni e manifestazioni di interesse scrivere a segreteria@spaziospadoni.org

Tel. +39 327 4532134

www.spaziospadoni.org